وزير الحكم المحلي ينقل مطالب أهالي غريان إلى المجلس الرئاسي

اجتمع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد عماري زايد أمس الثلاثاء مع وزير الحكم المحلي المفوض ميلاد الطاهر لبحث برنامج عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.

حيث قدم الوزير، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، شرحاً عن زيارته لبلدية غريان، موضحاً مطالب البلدية، وما ستقوم به وزارة الحكم المحلي لتحقيقها.

كما تطرق الاجتماع، إلى مناقشة برنامج نقل الاختصاصات، والبدء الفوري لنقل اختصاصات النظافة لبعض البلديات، وإشراف الوزارة على برنامج تدوير النفايات، كما تم مناقشة تفعيل المجلس الأعلى للإداة المحلية خلال الفترة القادمة.

