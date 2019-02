المتوسط:

زار سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا الغرفة التجارية بمصراتة لمناقشة دعم الاتحاد الأوروبي للتنمية الاقتصادية و خلق فرص عمل في ليبيا.

وأجتمع سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا بصحبة السفير الهولندي لدى مع أعضاء مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة عن مدينة مصراتة لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة.

