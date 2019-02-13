المؤقتة تبحث توفير أبرز الاحتياجات لمدن الجنوب

قرنادة-العنوان

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، مع عدد من الوزراء أبرز احتياجات مناطق الجنوب في كافة القطاعات الخدمية والأمنية وكيفية توفير سبل المعيشة لأهل الجنوب الليبي بعد تحريره من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.

وأكد الثني، يوم الثلاثاء، وقوف الحكومة المؤقتة مع أهل الجنوب وضرورة توفير احتياجاتهم كافة.

وسيرت الحكومة يوم الإثنين قافلة من مئة شاحنة محملة بكافة السلع الغذائية، كما بعثت قبلها الاحتياجات الدوائية كافة لمناطق الجنوب.

وبحسب المخطط ستتفرق القافلة على مدن ومناطق، الشويرف، الشاطئ، سبها، أوباري، غات، مرزق.

وتضم شاحنات مجرورة تحمل سلع من الدقيق، الأرز، السكر، الطماطم وزيت طهي، وسيتم توزيع السلع من خلال الجمعيات الاستهلاكية بالبلديات المذكورة مجانا.

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