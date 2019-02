تفاصيل لقاء ” باشاغا ” مع ممثلي ” الخارجية الأمريكية”

المتوسط:

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا مع مساعد الوزير المكلف بوزارة الخارجية الأمريكية بوله شيك و سفير أمريكا لدي ليبيا ، مساء الثلاثاء.

وناقش الاجتماع سبل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمنافذ وبرامج التدريب المختلفة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة لليبيا، و إنفاذ القانون ومكافحة جرائم المخدرات على المستوي الدولي إضافة إلى مسألة الألغام في ليبيا وكيفية التعامل معها من خلال البرامج التدريبية لعناصر الأجهزة الأمنية الليبية.

كما أجتمع باشاغا مع مسئولي الوزارة المعنيين بمسائل الهجرة غير الشرعية وحقوق الإنسان والاتجار بالبشر إضافة إلي مناقشة مسألة النازحين داخل ليبيا والمهجرين خارجها.

