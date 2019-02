القبض على مدير عام مصرف الصحاري بتهمة اختلاس 100 مليون دولار

ألقت السلطات الأمنية القبض على مدير عام مصرف الصحاري أبوبكر الوداني للتحقيق معه بتهمة اختلاس ما يُقارب 100 مليون دولار.

كما تم إلقاء القبض على مساعد مدير إدارة الفروع حسين العجمي وعدد من الموظفين في المصرف بسبب إهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية والقيام بتصرفات ألحقت الضرر بالمال العام.

هذا وكان ديوان المحاسبة قد أصدر في وقت سابق القرار رقم 62 للعام 2019 والذي يقضي بإيقاف 6 موظفيين من مصرف الصحاري بتهمة تقصيرهم في أداء واجباتهم وإساءة استخدام سلطاتهم الوظيفية وإهدار المال العام.

وجاء قرار ديوان المحاسبة على خلفية ما وصفه بالسرقة الكبيرة والتزوير بالمصرف في فرعه بمنطقة الماية والتي تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي عن طريق عمليات المقاصة.

يُذكر أن الوداني كان قد خضع للتحقيق طيلة الأيام الماضية إلى أن تم اعتقاله الليلة الماضية في حين لم يتم القبض على مدير إدارة الفروع محمد عريبي المطلوب في نفس القضية لسفره خارج البلاد بعد أن تم القبض على مساعده حسين العجمي وموظفين بالادارة.

في سياق متصل ذكر نص القرار الصادر عن ديوان المحاسبة أسماء الموظفين التابعين لمصرف الصحاري والذين صدر أمر الاعتقال بحقهم وهم:

رئيس مجلس الأدارة محمد أبوخضير

المدير العام أبوبكر الودان

مدير إدارة شبكة الفروع محمد عبدالباري عريبي

مساعد مدير إدارة شبكة الفروعحسين أحمد العجمي

مدير فرع الماية لمصرف الصحاري سابقاً المختار سعد

موظف بمصرف الصحارى فرع الماية أيمن مصطفى صوان

ويعتبر مصرف الصحاري في مصاف أكبر البنوك في ليبيا، حيث أسس سنة 1964 بشبكة فروع تفوق الخمسون فرعاً تُغطي مساحة جغرافية كبيرة تتضمن أغلب المدن الليبية وبقوة بشرية تفوق الـ1700 موظف.

