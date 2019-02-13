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إنقاذ 132 مهاجرا قبالة سواحل الخمس

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت قوات خفر السواحل الليبية يوم الثلاثاء أنها أنقذت 132 مهاجرا غير قانوني يوم الإثنين بينهم نساء وأطفال، قبالة سواحل مدينة الخمس.

وكانت قوات خفر السواحل في وقت سابق في الـ11 من فبراير عام 2018 ، قد تمكنت من إنقاذ 132 مهاجرا، بينهم 100 رجل و22 امرأة و10 أطفال، وفقا لما ذكره “حرس السواحل الليبية” في بيان له.

وقال البيان إن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة نقلوا إلى مركز استقبال قرب طرابلس وقدمت لهم المساعدة الطبية.

وفي وقت سابق يوم الإثنين، أعلنت إدارة الهجرة غير القانونية عن إنقاذ 35 مهاجرا غير قانوني من جنسيات مختلفة من أفريقيا وآسيا قبالة الساحل الغربي للبلاد.

يشار إلى أن ليبيا أصبحت نقطة انطلاق مفضلة لآلاف المهاجرين غير القانونيين الذين يريدون عبور البحر المتوسط نحو الشواطئ الأوروبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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