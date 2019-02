” خارجية الوفاق” تكشف كواليس اجتماع  وزراء خارجية ” دول الجوار”

المتوسط:

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، ” أنه في إطار متابعة مبادرة نيامي بشأن التعاون في مجال تأمين وحماية الحدود للدول الأربعة ليبيا والسودان وتشاد والنيجر ، عقد وزراء خارجية الدول الأربعة اجتماعاً على هامش القمة 32 للاتحاد الإفريقي بأديس ابابا يوم الاثنين الماضي “.

وأوضحت الوزارة ، خلال بيان لها اليوم الأربعاء،” إن الاجتماع ضم الاجتماع كلا من محمد الطاهر حمودة سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق ، و محمد زين شريف وزير خارجية تشاد و الدرديري محمد أحمد وزير خارجية السودان و زكريا ادم ميجا سفير النيجر المعتمد لدى الاتحاد الإفريقي”.

وأكملت الوزارة ، ” إن الوزراء اتفقوا على عقد الاجتماع الوزاري المشترك بين الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية بتاريخ 22 فبراير الجاري على أن يسبقه اجتماع تحضيري يومي 20 و 21 من الشهر لجاري.

كما تناول هذا الاجتماع عدة مواضيع تتعلق بالإجراءات العملية المتعلق بحماية الحدود المشتركة مع ليبيا”.

