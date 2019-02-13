الحاسي ينفي وجود قوات تتبع السراج في الجنوب

نجحت قوات الجيش في حسم السيطرة على كامل “حقل الشرارة” هكذا علق آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط حول تقدّمات الجيش في الجنوب.

وقال اللواء الحاسي “لا توجد على الأرض أي قوات بخلاف قوات الجيش الوطني… ونحن نتمنى أن يرسلوا قوات أو أن نراها”، في إشارة ضمنية إلى المجموعة التي يقودها كنه.

وأوضح الحاسي أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيعلن تحرير الجنوب، مؤكدا أن العمليات العسكرية تسير بسلاسة، وتلقى تأييدا كبيرا من جميع الأهالي لبسط الأمن والأمان.

وفي الأثناء نفت أفريكوم تلقيها أي طلب من السراج للتدخل بهدف وقف العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني في الجنوب.

أما في الرجمة فقد نقلت تقارير صحفية أن السفير البريطاني “فرنك بيكر” نفى للمشير خليفة حفتر قيام بريطانيا بأي تحريض ضد الجيش أمام مجلس الأمن، مؤكدا له أن بريطانيا ترى أن عمليات الجيش في الجنوب تكافح الإرهاب والجريمة المنظمة.

ويرى مُراقبون أن أوراق المجتمع الدولي بدت واضحة جدا بالنسبة للعملية العسكرية التي يقودها الجيش الوطني في الجنوب، ورغم وضوحها مايزال السراج يرى أن المشهد ضبابي وأن مقاتلة العصابات التشادية والمهربين الذين استحلوا الجنوب تضر بالنسيج الاجتماعي.

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