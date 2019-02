الاتحاد الإفريقي يعتمد ترشيح ليبيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان

المتوسط:

اعتمد المجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي خلال أعمال الدورة 32 لقمة الاتحاد الأفريقي ، ترشح ليبيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2020-2022.

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني ، ” أن هذه خطوة أساسية وهامة لتحقيق النجاح في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2019″.

وأكملت الوزارة ، ” أن مجلس حقوق الإنسان يعد هيئة حكومة دولية داخل منظومة الأمم المتحدة تعنى بدعم وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، ومسئول عن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها ، و يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الأمم المتحدة في جنيف، ويتألف من 47 دولة عضوا في الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة.، وقد تأسس المجلس في 15 مارس 2006 ” .

