باشاغا يناقش في أمريكا سبل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمنافذ

ناقش وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشآغا مع

مساعد الوزير المكلف بوزارة الخارجية الأمريكية “بوله شيك” سبل مكافحة الإرهاب

وأمن الحدود والمنافذ وبرامج التدريب المختلفة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة

لليبيا.

وتناول الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية الأمريكية

بواشنطن، مسألة إنفاذ القانون ومكافحة جرائم المخدرات على المستوي الدولي، ومشكلة الألغام

في ليبيا، وكيفية التعامل معها من خلال البرامج التدريبية لعناصر الأجهزة الأمنية الليبية.

وحضر الاجتماع مستشار رئيس المجلس الرئاسي للأمن القومي،

وعضو من إدارة التعاون بوزارة الخارجية، والوزير المساعد للوزارات، وسفير أمريكا لدى

ليبيا، وسفير ليبيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن وزير الداخلية فتحي باشاغا التقى مسؤولي وزارة

الخارجية الأمريكية المعنيين بمسائل الهجرة غير القانونية، وحقوق الإنسان، والاتجار

بالبشر، وناقشوا مسألة النازحين داخل ليبيا والمهجرين خارجها.

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