باشاغا يبحث مع مسؤولين في واشنطن جملة من الملفات

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن ، مع مساعد الوزير المكلف بوزارة الخارجية الأمريكية بوله شيك، وسفيرة ليبيا لدى الولايات المتحدة دكتورة وفاء ابوقعيقيص، وعدد من الشخصيات ذات الصلة.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، بحث المجتعون خلال اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء، سبل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمنافذ، وكذلك برامج التدريب المختلفة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة لليبيا.

كما وتطرف المجتمعون خلال اللقاء، إلى جملة من الملفات، بما فيها، مكافحة جرائم المخدرات على المستوى الدولي، إضافة إلى ملف الألغام في ليبيا، وكيفية التعامل معها، من خلال البرامج التدريبية لعناصر الأجهزة الأمنية الليبية.

وفي لقاء آخر، بحث وزير الداخلية المفوض مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية، ملف الهجرة غير القانونية، وحقوق الانسان والاتجار بالبشر، إضافة إلى مناقشة مسألة النازحين داخل ليبيا والمهجرين خارجها.

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