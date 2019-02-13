ليبيا.. هل يأخذ الاتحاد الأفريقي بزمام الأمور؟

تتناول هذه الحلقة من “وجها لوجه” دعوة الاتحاد الإفريقي إلى تنظيم مؤتمر حول ليبيا مطلع تموز/يوليو لمحاولة إيجادِ حل للنزاع الليبي مطالبا بإجراء انتخابات في هذا البلد في تشرين الأول/أكتوبر، مع السيد علي شعيب الكاتب والصحفي، والسيد إبراهيم بلقاسم المحلل السياسي الليبي.

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