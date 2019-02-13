اخبار ليبيا الان

ليبيا.. هل يأخذ الاتحاد الأفريقي بزمام الأمور؟

تم النشر منذُ 12 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تتناول هذه الحلقة من “وجها لوجه” دعوة الاتحاد الإفريقي إلى تنظيم مؤتمر حول ليبيا مطلع تموز/يوليو لمحاولة إيجادِ حل للنزاع الليبي مطالبا بإجراء انتخابات في هذا البلد في تشرين الأول/أكتوبر، مع السيد علي شعيب الكاتب والصحفي، والسيد إبراهيم بلقاسم المحلل السياسي الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك