المتوسط:

أعلنت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بدء صرف مُرتبات العاملين الجدد بعد الإفراج عنهم من قبل ديوان المحاسبة.

وأضافت الوزارة ، ” أن عدد المُوظفين يبلغ 24558 موظفا يتقاضون رواتبهم بعد ذلك القرار”.

وأضافت وزارة المالية، ” أن صرف المرتبات سيتم ضمن حوالة مرتبات القطاع العام لشهر يناير من العام المالي 2019″.

The post “مالية الوفاق” : بدء صرف رواتب العاملين الجدد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية