الجمالي: المرحلة الانتقالية في ليبيا دامت أكثر من اللازم ويجب الإتجاه إلى الإنتخابات

ليبيا – قال مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي إن المرحلة الانتقالية في ليبيا دامت أكثر من اللازم وعلى كل الأطراف أن تتجه للانتخابات وأن تقبل بنتائجها.

الجمالي لفت في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه تواصل مباشرة مع كل من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش للعمل على تحسين الظروف لإجراء انتخابات في البلاد.

وأكد على أن الشعب الليبي يعرف مصلحته جيداً وهو من يقرر مصيره وأن أي إملاءات خارجية لا تدور حول هذا الخيار هو خروج عن الدور الدبلوماسي البناء.

وأشار المبعوث العربي إلى أن الانتخابات ستخرج بقيادة جديدة للبلاد متأملاً أن تكون في صالح ليبيا، مؤكداً أن حرمان الشعب الليبي منها أمر غير صحيح.

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