باشاغا يبحث في واشنطن سُبل التعاون الأمني وبرامج التدريب

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني رفقة مستشار رئيس المجلس الرئاسي للأمن القومي وعضو من إدارة التعاون بوزارة الخارجية صباح الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن مع مساعد الوزير المكلف بوزارة الخارجية الأمريكية، والوزير المساعد للوزارات عن مكاتب ( مكافحة الإرهاب- مكافحة المخدرات الدولية- مكتب إنفاذ القانون والشؤون السياسية والعسكرية).

وتم خلال الاجتماع الذي حضره أيضًا السفير الأمريكي لدى ليبيا والسفير الليبي لدى الولايات المتحدة، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في هذا الجانب، والتي تمثلت في سُبل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمنافذ وبرامج التدريب المختلفة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة لليبيا.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها الرسمية أن من بين القضايا التي تمت مناقشتها مسألة إنفاذ القانون ومكافحة جرائم المخدرات على المستوى الدولي، بالإضافة إلى مسألة الألغام في ليبيا وكيفية التعامل معها من خلال البرامج التدريبية لعناصر الأجهزة الأمنية الليبية.

هذا والتقى باشاغا على هامش الاجتماع مساء الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية الأمريكية مسؤولي الوزارة المعنيين بمسائل الهجرة غير الشرعيه وحقوق الانسان والإتجار بالبشر.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مسألة النازحين داخل ليبيا والمهجرين خارجها.

