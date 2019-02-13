إيقاف مدير عام مصرف الصحارى للتحقيق في قضية اختلاس وموظفي المصرف يحتجون ويطالبون بإطلاق سراحه

طرابلس-العنوان

أفادت مصادر متطابقة أن مكتب النائب العام أوقف مدير عام مصرف الصحارى، أبوبكر الوداني، على ذمة التحقيق في قضية اختلاس مئة مليون دينار ليبي، تعود للعام 2016، من حسابات مجمدة في الداخل تعود لشركات وأفراد.

واستقبل أمر القبض على الوداني، باحتجاج نفذه عدد من موظفي المصرف، اليوم الأربعاء، حيث أدى الموظفين وقفة احتجاجية أمام مقر المصرف، تعبيرا عن مساندتهم، والمطالبة بالإفراج عن المدير العام للمصرف.

وفي صور متداولة على مواقع التواصل، رفع المحتجون لافتات تطالب بالإفراج عن المدير العام، وعدم الرمي بالتهم جزافا.

وأصدر رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، يوم الإثنين، قرارا أوقف بموجبه ستة مسؤولين كبار بالمصرف عن “العمل احتياطيا”، وذلك على خلفية “إهمالهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية وإساءة استعمال سلطاتهم الوظيفية وقيامهم بتصرفات الحقت الضرر بالمال العام”.

وصدر، أمر الوقف في كل من: رئيس مجلس الإدارة، محمد أبوخضير، والمدير العام، أبوبكر الودان، ومدير إدارة شبكة الفروع، محمد عبدالباري عريبي، ومساعد مدير إدارة شبكة الفروع، حسين أحمد العجمي، والمدير السابق فرع الماية، المختار سعد، وموظف بفرع الماية، أيمن مصطفى صوان.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية