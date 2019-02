“تعليم الوفاق” تناقش المشاركة بمعرض طرابلس الدولي القادم

المتوسط:

أجتمع مدير إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني نادية محمد البكوش مع مدراء المكاتب الدعم والإرشاد النفسي بالمراقبات.

وأستعرض الاجتماع أعمال مدراء مكاتب الإرشاد النفسي بالمناطق فضلا إلى أهم النشاطات والبرامج التي يجب تنفيذها خلال العام الدراسي 2019 – 2018 م المتمثلة في تنفيذ مسابقة مهارات المرشد النفسي ومسابقة سفير الدعم والإرشاد النفسي ومهرجان ابتسم ولون ومن حقي أن امتحن في جو آمن وتنفيذ مشروع توعي سلوكي وتكوين فرق الإسعافات الأولية بالإضافة إلى المشاركة بمعرض طرابلس الدولي القادم.

