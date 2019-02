“الجمالي” : حرمان الشعب الليبي من الانتخابات أمر غير مقبول

المتوسط:

أكد مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي ، ” يجب على كل الأطراف أن تتجه للانتخابات وأن تقبل بنتائجها”.

وأضاف الجمالي، خلال تصريحات له، ” أنه تواصل مباشرة مع كل من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش للعمل على تحسين الظروف لإجراء انتخابات في البلاد”.

وأكمل الجمالي، ” أن الانتخابات ستخرج بقيادة جديدة للبلاد ،و حرمان الشعب الليبي منها أمر غير مقبول”.

