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“الجمالي” : حرمان الشعب الليبي من الانتخابات أمر غير مقبول

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي ، ” يجب على كل الأطراف أن تتجه للانتخابات وأن تقبل بنتائجها”.

وأضاف الجمالي، خلال تصريحات له، ” أنه تواصل مباشرة مع كل من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش للعمل على تحسين الظروف لإجراء انتخابات في البلاد”.

وأكمل الجمالي، ”  أن الانتخابات ستخرج بقيادة جديدة للبلاد ،و حرمان الشعب الليبي منها أمر غير مقبول”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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