“فضيحة رشوى مسؤولين ليبيين” تُطيح بوزيرة كندية

قدمت وزيرة العدل الكندية “جودي ويلسون رايلبولد” استقالتها من منصبها بعد انتشار ادعاءات تورطها بتجاوزات قانونية تتعلق بشركة “أس ان سي لافلن”.

وقالت الوزيرة في تغريدة لها على تويتر “بقلب مفعم بالحزن قدمت استقالتي من منصبي إلى رئيس الوزراء” وعللت الوزيرة استقالتها بحرصها على الأمانة والشفافية وقالت إنها ستحتفظ بموقعها عضوة في البرلمان عن فانكوفر.

وشاعت تقارير عن أن مكتب رئيس الوزراء الكندي قد ضغط عليها باعتبارها وزيرة للعدل لكي تُساعد شركة “اس ان سي لافلن غروب” على تفادي الدعوى الجنائية حول شبهة فساد وتقديم رشوى لمسؤوليين ليبيين.

ونفى رئيس الوزراء الكندي “جاستن ترودو” تعرض “جودي” لأي ضغوطات، وقال إن أية قرارات في هذا الشأن تعود إليها وحدها.

وكان “ترودو” تعرض إلى هجمات من قبل أحزاب معارضة، فيما قالت الوزيرة المستقيلة إنها تنشد النصيحة القانونية للحديث حول هذا الأمر.

ويقول مراقبون إن الأيام القادمة ستشهد المزيد من غموض هذه القضية.

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