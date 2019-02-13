المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه يستنكر رسالة المجربي ويجدد دعمه للجيش

أدان المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه، رسالة مندوب ليبيا في الأمم المتحدة مهدي المجربي، التي حاول خلالها تشويه صورة الجيش.

واستنكر المجلس في بيان صادر عنه، ما ورد برسالة المجربي، من تشويه لعمليات الجيش في الجنوب، ضد العصابات التشادية وتنظيم القاعدة، والتي يسعى من خلالها إلى حماية الحدود، واسترجاع هيبة الدولة.

وجدد المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه في ختام بيانه، دعمه للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، داعياً إياها إلى تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المؤدلجة والمارقة.

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