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أثيوبيا تبحث كيفية عودة عمالتها إلى ليبيا مرة أخرى

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

كشفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية محمد سيالة ونظيره الأثيوبي ورغنه جيبيهو الذي عُقد يوم الاثنين الماضي.

وقالت الوزارة ، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، ”  أن اللقاء ناقش تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين” .

وأضافت الوزارة،” أنه  تم التطرق إلى إمكانية السماح للأيدي العاملة الأثيوبية بالسفر إلى ليبيا بعد حظر دام لأكثر من أربع سنوات، بالإضافة لمناقشة تسليم و نقل رفات المواطنين الأثيوبيين الذين كانوا من بين ضحايا داعش إلى موطنهم الأصلي أثيوبيا بعد استكمال التعرف على جثت الضحايا” .

وأوضحت الوزارة ، ” إن اللقاء ناقش موضوع الديون الليبية لدى أثيوبيا و كيفية استرجاعها”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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