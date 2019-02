أثيوبيا تبحث كيفية عودة عمالتها إلى ليبيا مرة أخرى

المتوسط:

كشفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية محمد سيالة ونظيره الأثيوبي ورغنه جيبيهو الذي عُقد يوم الاثنين الماضي.

وقالت الوزارة ، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، ” أن اللقاء ناقش تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين” .

وأضافت الوزارة،” أنه تم التطرق إلى إمكانية السماح للأيدي العاملة الأثيوبية بالسفر إلى ليبيا بعد حظر دام لأكثر من أربع سنوات، بالإضافة لمناقشة تسليم و نقل رفات المواطنين الأثيوبيين الذين كانوا من بين ضحايا داعش إلى موطنهم الأصلي أثيوبيا بعد استكمال التعرف على جثت الضحايا” .

وأوضحت الوزارة ، ” إن اللقاء ناقش موضوع الديون الليبية لدى أثيوبيا و كيفية استرجاعها”.

