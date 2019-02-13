تعرف على الطقس اليوم وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد

بنغازي-العنوان

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من حدوث سيول وجريان الأودية المحلية بسبب استمرار سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق الشمال الشرقي وتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية.

كما حذّر المركز من حدوث رياح قوية إلى عاصفة على طول الساحل.

وأفاد المركز، بسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال وتكون جيدة خاصة على الشمال الشرقي مع رياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح، أن المنطقة الممتدة من رأس أجدير حتى سرت، سهل الجفارة والجبل الغربي، تشهد سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر وتكون جيدة اليوم ويوم الغد على المنطقة الممتدة من الخمس إلى سرت.

والرياح في تلك المنطقة، شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50) كلم في الساعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (12– 17) مئوية.

وتشهد المنطقة الممتدة من الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد، جالو ومرادة، سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد أحيانا.

وأكد المركز، أن الأمطار تكون غزيرة على بعض المناطق مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية واحتمال تساقط الثلوج مساء اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح، في تلك المنطقة، شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (12– 17) مئوية ولا تتجاوز (09) مئوية على الجبل الأخضر.

والطقس في الجفرة، سبها، غـات، غدامس والحمادة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجفرة.

والرياح، شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، مما قد تسبب في إثارة الأتربة على الحمادة، ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (13-16) مئوية.

أما في الكفرة، السرير وتازربو، السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على السرير مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح، شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما قد نسبب في إثارة الأتربة على منطقة الكفرة.

درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (15-18) مئوية وتصل إلى (21) مئوية على الكفرة وتسجل انخفاضا يوم الغد.

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