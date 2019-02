المتوسط:

كشفت وكالة رويترز نقلا مصدر نفطي، يوم الأربعاء ، أن شركة الخليج العربي للنفط الليبية زادت إنتاجها النفطي .

وأكدت الوكالة ، ” إن إنتاج شركة الخليج العربي للنفط الليبية ارتفع إلى 314 ألف برميل يوميا بعد ربط ثلاث آبار إضافية بحقل السرير النفطي”.

The post رويترز : ارتفاع إنتاج شركة الخليج النفط الليبية إلى 314 ألف برميل يوميا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية