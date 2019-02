السودان يبحث كيفية  مواجهة عصابات الجريمة في ليبيا

المتوسط:

كشفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني عن لقاء وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة مع وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد وذلك على هامش أعمال القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وأوضحت الوزارة ، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، ” إن الاجتماع بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يعزز الأمن و الاستقرار” .

وأضافت الوزارة ، ” إن الاجتماع ناقش مسألة التنسيق في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة و الإقليم ، و مسألة الأمن والحدود و مواجهة عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود” .

وأكملت الوزارة ، ” أنه تم الاتفاق على استمرار الحوار و التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك” .

