اخبار ليبيا الان

السودان يبحث كيفية  مواجهة عصابات الجريمة في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

كشفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني عن لقاء  وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة مع وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد وذلك على هامش أعمال القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وأوضحت الوزارة ، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، ” إن الاجتماع بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يعزز الأمن و الاستقرار” .

وأضافت الوزارة ، ” إن الاجتماع  ناقش مسألة التنسيق في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة و الإقليم ، و مسألة الأمن والحدود و مواجهة عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود” .

وأكملت الوزارة ، ” أنه تم الاتفاق على استمرار الحوار و التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك” .

The post السودان يبحث كيفية  مواجهة عصابات الجريمة في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك