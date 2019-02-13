هدية: الجيش تحرك إلي الجنوب لحفظ الأمن بعد أن أصبح موطئ للجماعات الإرهابية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زايد هدية أمس الثلاثاء أن دول العالم باتت تدرك جيدا أن الحل في ليبيا يأتي عبر سيطرة الجيش على كامل البلاد لأنه جيش منضبط ومهني ، مشيراً إلى دور بعض الدول الرافضة للجيش كونها صاحبة مصالح ضيقة وأطماع في ليبيا.

هدية قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” إنه لم يعد هناك مجلس رئاسي في ليبيا لكن هناك شخص واحد مدعوم من دول بعينها لتنفيذ أجندة معينة تخدم مصالح هذه الدول.

وأكد هدية أن السراج يعمل لخدمة مستقبله السياسي وحكومته لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي وأصبح منفرداً بكل شيء.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه لم يسجل إنتهاكا واحداً للجيش خلال عملية تحرير الجنوب ، مؤكداً أن الادعاء الخاص بقصف الطائرة المدنية التابعة للخطوط الليبية كذب وباعتراف قائد الطائرة نفسه.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن الحقيقة هي أن الجيش تحرك للجنوب المحافظة على الهوية الليبية وكذلك لحفظ الأمن والاستقرار بالجنوب لأنه أصبح موطئ قدم للجماعات الإرهابية والمعارضة لدول الجوار.

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