افتتاح مستشفى إيوائي بمؤسسة الاصلاح والتأهيل “الجديدة” قريباً

أعلن الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية العقيد أحمد بوكراع، بدء العمل بمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، لافتتاح مستشفى إيوائي بمؤسسة الاصلاح والتأهيل “الجديدة”.

ووفق إدارة التواصل والإعلام، أن تبعية المستشفى ستكون لوزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

من جهته، بين بوكراع، أن المستشفى الذي بدأ العمل به، لتقديم الخدمات لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، تم تنفيذاً لقرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، رقم “1464”، لعام 2018.

الجدير بالذكر، أصدر وزير العدل محمد لملوم قراراً في وقت سابق، بتكليف الدكتور هشام العتري، مديراً عاماً للمستشفى الذي سيسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء على المستشفيات العامة، في مرافقة النزلاء من الموقوفين.

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