عماري: على تركيا الإضطلاع بدورها الهام في التقريب بين الأطراف السياسية الليبية

ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد أمس الثلاثاء سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا سرحت إكسن.

واستعرض عماري مع السفير التركي بحسب إدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي حيث تم التطرق إلى عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع الموقعة معها في السابق وتطوير أوجه التعاون ليشمل تنفيذ العديد من المشاريع الهامة في مجالات الحكم المحلي والبلديات والمواصلات والتعليم.

ومن جانبه أبدى السفير التركي رغبة حكومة بلاده في عودة النشاط الاقتصادي المشترك واستكمال المشاريع القائمة وتعميق أواصر العلاقة بين البلدين.

وفي الإطار السياسي تطرق عماري لضرورة اضطلاع الحكومة التركية بدورها الهام في التقريب بين الأطراف السياسية الليبية لتجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية، مشدداً على ضرورة تفعيل المقترحات المقدمة من الحكومة التركية في هذا الإطار.