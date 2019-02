المتوسط:

أعلن آمر كتيبة 189 المكلفة بحماية وتأمين محطة كهرباء أوباري الغازية العقيد محمد الحبيب كالي ، ” استعداد الكتيبة التام لتنفيذ الواجب المنوط بها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة .

وأوضح كالي ، خلال بيان له ، ” أنه يرفض ويستنكر المحاولات غير المجدية لمحاولة إعاقة تقدم الجيش في المنطقة الجنوبية”.

