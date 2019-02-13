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“سيالة ” يعلن ترحيبه برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ، ” أنه يتمنى  أن تكون هذه السنة سنة إخماد الحرائق في أفريقيا”.

وأعلن سيالة ، خلال تصريحات له مع قناة اكسترا نيوز المصرية ، ترحيبه  بترأس الرئيس المصري للإتحاد الإفريقي، مؤكدا أنه يتم يتنمي يسهم الإتحاد في تحقيق الأمن و الاستقرار للقارة الإفريقية .

ودعا سيالة ،  المجتمع الدولي للقيام بواجبه في تمويل المشاريع التنموية في دول المصدر للحد من الهجرة غير الشرعية و كذلك دعم دول العبور و مساعدتها للحد من هذه الظاهرة و ما ترتبه من التزامات .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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