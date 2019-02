“سيالة ” يعلن ترحيبه برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي

المتوسط:

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ، ” أنه يتمنى أن تكون هذه السنة سنة إخماد الحرائق في أفريقيا”.

وأعلن سيالة ، خلال تصريحات له مع قناة اكسترا نيوز المصرية ، ترحيبه بترأس الرئيس المصري للإتحاد الإفريقي، مؤكدا أنه يتم يتنمي يسهم الإتحاد في تحقيق الأمن و الاستقرار للقارة الإفريقية .

ودعا سيالة ، المجتمع الدولي للقيام بواجبه في تمويل المشاريع التنموية في دول المصدر للحد من الهجرة غير الشرعية و كذلك دعم دول العبور و مساعدتها للحد من هذه الظاهرة و ما ترتبه من التزامات .

