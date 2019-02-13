رئيس برلمان ليبيا يدعو لرفع القوة القاهرة عن “الشرارة”

ذكر متحدث باسم البرلمان الليبي، أن رئيسه دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إلى رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد، والتي أُعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

الدعوة الصادرة عن رئيس البرلمان، عقيلة صالح، تأتي في الوقت الذي قالت قوات شرق ليبيا إنها سيطرت تماماً على الشرارة، في تحد للحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، فيما لم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية ما أعلنته قوات شرق ليبيا.

وتأتي هذه الدعوة أيضاً فيما يتعرض إنتاج النفط الليبي إلى اضطرابات منذ نشوب صراع في عام 2011، مع اعتياد المحتجين والمجموعات المسلحة استهداف حقول النفط والبنية التحتية للطاقة. وليبيا عضو في “منظمة البلدان المصدرة للبترول” (أوبك).

وتشغل المؤسسة مع شركاء أجانب الحقل البالغ حجم طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يومياً والواقع في عمق الصحراء بجنوب ليبيا.

(رويترز)

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