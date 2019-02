المتوسط:

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في بمدينة القبة وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة فوزي بومريز وعميد بلدية القبة المكلف موسى مرعي.

وناقش الاجتماع سير العملية التعليمية ببلدية القبة و صرف مرتبات المعينين بالقرار (63) لسنة 2015 و عدم صرف مرتبات معلمي العقود والبالغ عددهم (520) معلم ومعلمة و موضوع الفروقات المالية للمعلمين نظام (5) سنوات والمعينين عام ( 1986).

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أسباب تعثر بعض مشاريع الإنشاء لعدة مباني تعليمية بالمدينة، وإحالة إجراءات صرف مرتبات معلمي العقود والبالغ عددهم (520) معلم ومعلمة إلى وزارة المالية لغرض الحصول على تفويض بمرتباتهم .

The post رئيس البرلمان يلتقي وزير ” تعليم المؤقتة ” وعميد بلدية القبة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية