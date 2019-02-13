جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الأربعاء، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

البراق طرابلس 8:00

الليبية طرابلس 8:00

الإفريقية اسطنبول 8:50

البراق تونس 10:00

الليبية أسطنبول 12:20

البراق طرابلس 16:30

الافريقية تونس 17:00

الراحلة طرابلس 18:30

الليبية جدة 00:30

الافريقية جدة 23:30

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 9:00

الليبية طرابلس 11:30

البراق تونس 15:30

الافريقية اسطنبول 15:50

الراحلة طرابلس 17:00

الليبية أسطنبول 18:20

الافريقية تونس 21:20

البراق طرابلس 22:30

الإفريقية جدة 06:00 صباح الخميس

الليبية جدة 07:30 صباح الخميس

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