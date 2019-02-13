رئيس ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس يوقف عدد من موظفي المصرف الصحاري عن العمل

أوقف رئيس ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس، خالد شكشك، عددا من موظفي المصرف الصحاري عن العمل احتياطيا، لإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية، وإساءة استعمال سلطاتهم، وإلحاقهم الضرر بالمال العام.

وينص قرار شكشك على إيقاف رئيس مجلس إدارة المصرف الصحاري، محمد ابو خضير، والمدير العام للمصرف، أبوبكر الودان، ومدير إدارة شبكة الفروع بالمصرف، محمد عريبي، ومساعد مدير إدارة الشبكة، حسين العجمي، ومدير فرع الماية بالمصرف، المختار محمود، والموظف بفرع الماية، أيمن صوان.

وطالب شكشك الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار، والعمل به منذ تاريخ صدوره.

يشار إلى أن المادة السابعة والأربعين، في قانون المؤتمر الوطني العام، تجيز لرئيس ديوان المحاسبة إيقاف أي من العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، عن أعمال وظيفته، إذا توفرت مبررات قوية، تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ولأسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة.

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