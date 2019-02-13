طبي طبرق يُكرم آمر المنطقة العسكرية

كرّم مدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي آمر منطقة طبرق العسكرية لواء هاشم بورقعة الكزه لمجهوداته المتواصلة في دعم مركز طبرق الطبي والوقوف معه في كافة المجالات.

وأكد الكزه خلال التكريم على دعمه لكافة القطاعات في مدينة طبرق من بينها قطاعات الصحة في دعمها من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة من عمليات التهريب.

وحضر التكريم مدير إدارة الشؤون الطبية بالمركز الدكتور عدنان بودية وبحضور ضباط وضباط صف منطقة طبرق العسكرية ومؤسسات المجتمع المدني في المدينة.

وكانت قيادة المنطقة العسكرية طبرق بقيادة اللواء هاشم بورقعة قد سلمت مركز طبرق الطبي يوم أمس شحنة أدوية تحتوي على أدوية مهمة، تستخدم في كافة الأقسام الطبية.

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