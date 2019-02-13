الارصاد: استمرار الامطار الغزيرة والثلوج على هذه المناطق مع بدء “قرة العنز”

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية أن تشهد الاجواء إستمرار تأثرها امتداد لمنخفض جوي متمركز شرق المتوسط مصحوب بتقلبات جوية.

وأكد المركز في نشرة جوية صادرة عنه اليوم أن تؤثر هذه التقلبات الجوية على مناطق شمال ليبيا وخاصة مناطق الشمال الشرقي بسقوط أمطار تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد أحياناً.

وتوقع الخبراء أن تكون الامطار جيدة إلى غزيرة على المناطق الجبلية مما تسبب فى جريان بعض الأودية المحلية واحتمال تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأضاف الخبراء ان التقلبات تصحبها رياح نشطة على المناطق الساحلية تسبب فى اضطراب حالة البحر.

وحذر الخبراء من انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب المناطق حيث تتراوح مابين( 12 – 17 )مْ ولاتتجاوز (10 )مْ على المرتفعات الجبلية وتعرف هذه الفترة من السنة فى الموروث الشعبي باسم ( قرة العنز).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي