وزارتي عدل وصحة الوفاق تنسقان لإفتتاح مستشفى إيوائي في سجن الجديدة

ليبيا – أعلن الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية العقيد أحمد بوكراع بأن خطوات جادة بدأ العمل بها في أطار التنسيق بين وزارتي العدل والصحة تنفيذا لقرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رقم 1464 لعام 2018 بمنح الشخصية الاعتبارية والدمة المالية المستقلة لمستشفى الجديدة وتكون تبعيته لوزارة العدل داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية.

بوكراع شدد وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على أن التنسيق بين الوزارتين لتطوير مصحة “الجديدة” إلى مستشفى إيوائي يقدم خدماته لنزلاء المؤسسات الإصلاحية يأتي من حرص رئيس الجهاز العميد محمود أبوحميدة ومدير إدارة الرعاية الصحية هشام العثري بأن يقدم المستشفى خدماته للمرضى من النزلاء، موضحاً بأن المسؤولين في وزارة الصحة أبدو استعدادهم لدعم المستشفى بالإمكانيات والكوادر الطبية المؤهلة.

وأشار في السياق نفسه إلى أن كل مؤسسات الإصلاح والتأهيل على مستوى ليبيا لديها تواصل مع إدارة الجهاز ويوجد فيها عيادات تقدم خدماتها للمرضى من النزلاء متمثلة في الكشوفات المبدئية عند دخول النزيل للمؤسسة وإجراء التحليلات اللازمة وغيرها من الخدمات على مدار الساعة.

يذكر أن وزير العدل محمد لملوم قد أصدر قراراً بتكليف هشام مصباح العتري مديراً عاماً للمستشفى الذي سيسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء على المستشفيات العامة في مرافقة النزلاء من الموقوفين الذين تتطلب حالتهم الصحية الايواء وبحاجة لحراسة مشددة عليهم الأمر الذي يسبب ربكة على سير العمل فيها.