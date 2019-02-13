إدارة شرطة أجدابيا القضائية الجديدة تستلم العهدة من الإدارة السابقة

أقيمت بمدينة أجدابيا، مراسم تم تسليم واستلام، لإدارة جهاز الشرطة القضائية، بين رئيس الجهاز السابق عقيد سعيد عبدالحميد وخلفه الجديد رائد سليمان عوض، بناءً عن القرار الصادر من وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية بالحكومة الليبية المؤقتة، الدكتور عبد اللطيف ابوهدمة.

عملية التسليم والاستلام تمت مساء الاثنين، حيث استلمت الإدارة الجديدة لجهاز الشرطة القضائية فرع أجدابيا، جميع ما في عهدة الإدارة السابقة من آليات وأسلحة وأختام بحضور اللجنة المكلف بالإشراف على مهمة التسليم والاستلام، برئاسة رائد عمران ذويب رئيس المباحث العامة أجدابيا.

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