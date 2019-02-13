سفير  ليبيا في الاتحاد الأوروبي يقدم أوراق اعتماده لدى رئيس المجلس الأوروبي

قدم سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، المعين من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حافظ قدور، اليوم الثلاثاء، ببروكسل، أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي، عن استعداده للتعاون من أجل دعم استقرار وأمن ليبيا للوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية، ومن أجل أن تستعيد ليبيا دورها الإقليمي والدولي.

من جانبه عبّر قدور عن امتنانه للدور المهم، الذي يضطلع به الاتحاد الاوروبي تجاه ليبيا، آملا أن يتم العمل على الوصول إلى اتفاق شراكة وتعاون بين الجانبين الليبي والأوروبي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، في يوليو الماضي، قد عين تسعة سفراء جدد لليبيا لدى تسع دول أوروبية وإفريقية، من بينهم نائب رئيس تحالف القوى الوطنية المستقيل، حافظ قدور سفيرا لليبيا لدى الاتحاد الأوروبي.

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