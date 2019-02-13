رئيس البرلمان يتابع ملف مرتبات معلمي العقود

تابع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، سير العملية التعليمية في بلدية القبة.

وبحسب الموقع الرسمي للبرلمان، جاء ذلك خلال لقاء عقده مساء أمس الثلاثاء، مع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز، بحضور عميد بلدية القبة المكلف موسى مرعي، ومراقب التربية والتعليم القبة عبدالسيد بورواق، وعدد من مدراء مكاتب التعليم بمدينة القبة.

وتم خلال اللقاء، التطرق إلى صرف مرتبات المعينين بالقرار (63) لسنة 2015، حيث استعرض وزير التعليم، مخرجات اجتماعه السابق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والتي تتمثل في العمل على التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد مرتبات المعينين بهذا القرار.

هذا وبحث المجتمعون، ملف مرتبات معلمي العقود والبالغ عددهم (520) معلم ومعلمة، حيث بين وزير التعليم، إحالة إجراءات صرف مرتباتهم إلى وزارة المالية، لغرض الحصول على تفويض بمرتباتهم .

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