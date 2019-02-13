ممثلو مصراتة يبحثون مع السفير الإيطالي عودة الشركات للعمل بليبيا

ناقش ممثلو بلدية مصراتة، مع السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشيني غاريمالدي، كيفية تيسير عودة الشركات الإيطالية المرتبطة بعقود عمل في ليبيا، خصوصًا تلك العاملة في قطاع البنية التحتية ولها شريك محلي.

جاء ذلك خلال زيارة السفير الإيطالي الجديد مصراتة، حيث التقى نواب المدينة ومجلسها البلدي، في لقاء تمركز حول تقييم الحالة السياسية وكيفية الدفع بمسارات التوافق والسلم الأهلي، وأيضًا كيفية الدفع بعملية التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية.

كما شكر ممثلو مدينة مصراتة السفير الإيطالي على تواجد المستشفى الإيطالي والخدمات الطبية المهمة التي يقدمها لأهالي المنطقة.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي أن باب السفارة الإيطالية مفتوح لتذليل أية صعوبات تواجه تطوير العلاقة بين إيطاليا وليبيا.

وفي ختام اللقاء، وجه السفير الإيطالي الدعوة لوفد من مدينة مصراتة لزيارة إيطاليا في مارس المقبل، واللقاء مع وزير الخارجية الإيطالي ميلانيزي في روما.

ممثلو مصراتة خلال لقائهم السفير الإيطالي الجديد في ليبيا. (بلدية مصراتة)

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