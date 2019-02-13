القوات المسلحة توجه تحذيراً لأفراد من مكونات الكفرة

حذر آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بلقاسم الأبعج من وصفهم بـ”بعض الأفراد من مكونات المدينة” من تصنيفهم دواعش وإرهابيين في حال تكرر هجومهم على دوريات وبوابات المعسكرات في المنطقة.

وقال بيان صادر عن العميد بلقاسم الأبعج إن أفراداً من مكونات الكفرة يقومون بشكل متكرر بالهجوم على بوابات معسكرات ودوريات تابعة للقوات المسلحة.

وأضاف أن القوات المسلحة سترد على تلك الأعمال بالقوة، وستضع أولئك الأفراد في منظومة المطلوبين أمنيا وستوقف معاملاتهم الإدارية وسيتم تصنيفهم من المجموعات الإرهابية “دواعش”.

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