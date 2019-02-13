العباني: الرئاسي حاول عرقلة عملية الجيش في الجنوب استجابةً للتيارات الاخوانية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني أمس الثلاثاء إن مدن الجنوب جزء لا يتجزأ ومكون أساسي في الدولة الليبية.

العباني أشاد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” بتوجه القوات المسلحة لتطهير الجنوب من العصابات الإرهابية المارقة التي تعيث فساداً في الجنوب وتمارس كل أنواع الإجرام وكذلك المرتزقة التشاديون والسودانيون، على حد قوله.

وأوضح أن إطلاق العملية كان قرارا حكيما لتأدية أهم واجبات الجيش في تحقيق الاستقرار والأمن وحماية الحدود الجنوبية المستباحة مما يلقي بظلاله الإيجابية على دول الجوار وملف الهجرة غير الشرعية.

وأكد عضو مجلس النواب على أن عملية الجيش حصدت تأييداً دولياً وإقليمياً ، مشيراً إلى أن ما قام به المجلس الرئاسي الليبي وخاصة بتكليف الفريق علي كنة آمراً لمنطقة سبها العسكرية يعد خلطاً للأوراق وإرباكاً للعملية العسكرية واستجابة لأهواء التيارات الإخوانية.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن حكومة الوفاق حكومة للتيارات السياسية والمليشيات لا تهتم بشؤون ليبيا ولكن همها ما تجنيه من مكاسب مادية تدعم حسابات أعضائها وتحمي مصالحهم الشخصية والجهوية أما الجنوب فهو آخر اهتمامها، على حد تعبيره.

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