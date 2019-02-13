وزير الحكم المحلي والسفيرة الفرنسية يناقشان اللامركزية ونقل الاختصاص

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد عبدالله، مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس لو فرابير هيلين التعاون الفني في مجال اللامركزية ونقل الاختصاص.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك الثلاثاء إن وزير الحكم المحلي التقى السفيرة الفرنسية في طرابلس بحضور المستشار السياسي والسكرتير الأول أكسال دافيد غييون، ومستشار الأنشطة التعاونية والثقافية دوني سانت ماري، بالإضافة إلى مدير المعهد الفرنسي في ليبيا عبدالمجيد أبوغرارة، ومدير مكتب التعاون الدولي والفني سعيدة بالروين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

