وزير داخلية الوفاق يبحث مع مسؤوليين أمريكيين مكافحة الإرهاب وأمن الحدود

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مع مساعد الوزير المكلف بوزارة الخارجية الأمريكية، بوله شيك، سبل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمنافذ، وبرامج التدريب المختلفة، التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة لليبيا، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، بالعاصمة واشنطن، سبل إنفاذ القانون، ومكافحة جرائم المخدرات، على المستوي الدولي، إضافة إلى مسألة الألغام في ليبيا، وكيفية التعامل معها، من خلال البرامج التدريبية لعناصر الأجهزة الأمنية الليبية.

وتطرق اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بمسؤولي وزارة الخارجية، المعنيين بمسائل الهجرة غير الشرعيه وحقوق الإنسان، والإتجار بالبشر، إلي مناقشة مسألة النازحين داخل ليبيا والمهجرين خارجها.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الأمريكيين، من بينهم الوزير المساعد للوزارات عن مكتب مكافحة الإرهاب، ومكتب مكافحة المخدرات الدولية، ومكتب إنقاذ القانون، والشؤون السياسية والعسكرية، إضافة إلى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، بيتر بودي.

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