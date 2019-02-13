عماري يدعو تركيا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية

استقبل عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، سفير تركيا لدى ليبيا “سرحت إكسن”.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن عماري استعرض خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي، حيث تم التطرق إلى عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع الموقعة معها في السابق، وتطوير أوجه التعاون ليشمل تنفيذ العديد من المشاريع الهامة في مجالات الحكم المحلي والبلديات والمواصلات والتعليم.

وتطرق عماري لضرورة اضطلاع الحكومة التركية بدورها في التقريب بين الأطراف السياسية الليبية، لتجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية، مشددًا على ضرورة تفعيل المقترحات المقدمة من الحكومة التركية في هذا الإطار.

وأعرب السفير التركي عن رغبة حكومة بلاده في عودة النشاط الاقتصادي بين البلدين واستكمال المشاريع القائمة.

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