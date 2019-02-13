مباحثات ليبية أمريكية حول مكافحة الإرهاب وأمن الحدود

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا مساعد الوزير المكلف بوزارة الخارجية الأمريكية “بوله شيك”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بحث في سبل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمنافذ وبرامج التدريب المختلفة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة لليبيا.

كما بحث الجانبان مسألة إنفاذ القانون ومكافحة جرائم المخدرات على المستوي الدولي إضافة إلى مسألة الألغام في ليبيا وكيفية التعامل معها من خلال البرامج التدريبية لعناصر الأجهزة الأمنية الليبية.

واجتمع باشاغا أيضا بمسؤولي وزارة الخارجية المعنيين بمسائل الهجرة غير الشرعية وحقوق الانسان والاتجار بالبشر إضافة إلى مناقشة مسألة النازحين داخل ليبيا والمهجرين خارجها.

وشارك في اللقاء عن الجانب الليبي مستشار رئيس المجلس الرئاسي للأمن القومي وعضو من ادارة التعاون بوزارة الخارجية السفير الليبي لدي الولايات المتحدة وعن الجانب الأمريكي الوزير المساعد للوزارات عن مكاتب مكافحة الإرهاب، مكافحة المخدرات الدولية، إنقاذ القانون، وسفير امريكا لدى ليبيا.

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