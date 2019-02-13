باشاآغا يلتقي مسؤولين بالخارجية الأميركية في واشنطن

ليبيا – التقى عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا رفقة مستشار السراج للأمن القومي وعضو من ادارة التعاون بوزارة الخارجية أمس الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن بعدد من المسؤولين الامريكيين.

باشاغا إجتمع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية مع مساعد الوزير المكلف بوزارة الخارجية الأمريكية بوله شيك والوزير المساعد للوزارات عن المكاتب التالية”مكتب مكافحة الإرهاب،مكتب مكافحة المخدرات الدولية،مكتب إنقاذ القانون،الشؤون السياسية والعسكرية”.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في هذا الجانب والتي تمثلت في سبل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمنافذ وبرامج التدريب المختلفة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة لليبيا.



ومن القضايا التي تمت مناقشتها مسألة إنفاذ القانون ومكافحة جرائم المخدرات على المستوي الدولي إضافة إلى مسألة الألغام في ليبيا وكيفية التعامل معها من خلال البرامج التدريبية لعناصر الأجهزة الأمنية الليبية.



كما إجتمع باشاآغا في لقاء منفصل مع مسؤولي الوزارة المعنيين بمسائل الهجرة غير الشرعيه وحقوق الانسان والاتجار بالبشر إضافة إلي مناقشة مسألة النازحين داخل ليبيا والمهجرين خارجها.

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