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استئناف محاكمة “العائدون من ليبيا”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعقد محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء جلسة في مجمع محاكم طرة للاستماع لشهادة الشهود في القضية المعروفة إعلاميا بـ”العائدون من ليبيا”.

هذا وتم ضبط المتهمين في فبراير من العام 2015 في منفذ السلوم البري وهم عائدون من ليبيا، وجرت إحالتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج مصر والتخطيط لاستهداف عدد من المنشآت في داخلها.

وكانت الدائرة “28 إرهاب” قد أصدرت سابقا أحكاما تتراوح بين الإعدام والمؤبد بحق المتهمين الذين طعنوا بالأحكام في أكتوبر الماضي وتقرر إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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