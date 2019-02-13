استئناف محاكمة “العائدون من ليبيا”

تعقد محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء جلسة في مجمع محاكم طرة للاستماع لشهادة الشهود في القضية المعروفة إعلاميا بـ”العائدون من ليبيا”.

هذا وتم ضبط المتهمين في فبراير من العام 2015 في منفذ السلوم البري وهم عائدون من ليبيا، وجرت إحالتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج مصر والتخطيط لاستهداف عدد من المنشآت في داخلها.

وكانت الدائرة “28 إرهاب” قد أصدرت سابقا أحكاما تتراوح بين الإعدام والمؤبد بحق المتهمين الذين طعنوا بالأحكام في أكتوبر الماضي وتقرر إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

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