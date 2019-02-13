الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاربعاء أن سقوط أمطار متفرقة متوقعة اليوم على مناطق الشمال وتكون جيدة خاصة علىالشمال الشرقى مع رياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

فعلى مناطقرأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة يتوقع سقوط أمطار متفرقة من حين الي أخر وتكون جيدة اليوم ويوم الغد على المنطقة الممتدة من الخمس الى سرت .

والريح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها الي (50) كلم/الساعة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين( 12– 17 ) مْ ولاتتجاوز (09) مْ على الجبل الاخضر.

أما على مناطقالخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة يتوقع سقوط امطار متوسطه الي جيده تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد أحيانا وتكون غزيرة علي بعض المناطق مما تسبب فى جريان بعض الاودية المحلية واحتمال تساقط الثلوج مساء اليوم على مرتفعات الجبل الاخضر.

والرياح شمالية غربية معتدلة الي نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين( 12– 17 ) مْ ولاتتجاوز (09) مْ على الجبل الاخضر.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجفرة.

والرياح شمالية غربية الى شمالية معتدلة الى نشطة السرعة احيانا مما قد نسبب في إثارة الاتربه على الحمادة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-16) مْ .

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على السرير مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مما قد نسبب في إثارة الاتربه على منطقة الكفرة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 18) مْ وتصل الى (21) مْ على الكفرة وتسجل انخفاض يوم الغد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

