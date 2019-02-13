نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الاربعاء‎

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاربعاء :-

التحذير : ريح شرش الى بحرى قوى الى عاصف على طول الساحل ويكون باش يوم الغد على ساحل طبرق سرعته مابين (25-30) عقدة وتصل يوم الغد الى (35)عقدة على ساحل درنة وطبرق

مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00-4.50) متر .

منطقة الساحل الغربي من رأس جدير إلى سرت السماء مغيمة بالسحب مع سقوط أمطار جيدة الى متوسطة والريح شرش الى بحرى سرعته ما بين (20-30) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين )2.00- 3.50) متر ويصل يوم الغد الى (4.50)على ساحل مصراتة وسرت.

البحر قليل الاضطراب الى مضطرب ويكون شديد الاضطراب على ساحل مصراتة وسرت يوم الغد ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (14-15) درجة مئوية والرؤيـة جيدة الى متوسطة وتكون ضعيفة اثناء اضطراب البحر .

أما على منطقة الساحل الشرقي من الخليج إلى أقصى الساحل الشرقي السماء مغطاة كليا بالسحب مع سقوط أمطار جيدة الى غزيرة مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وحبات البرد احيانا مع احتمالية سقوط ثلوج على ساحل الجبل الاخضر هذه الليلة والريح شرش الى بحرى ويكون يوم الغد غربى على ساحل راس لانوف و باش على ساحل طبرق سرعته ما بين (20-30) عقدة تصل يوم الغد إلى (35) عقدة على ساحل درنة وطبرق وارتفاع الموج يتراوح ما بين )1.25- 4.00) متر.

البحر قليل الاضطراب الى مضطرب ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (15-16) درجة مئوية والرؤيـة جيدة الى متوسطة وتكون ضعيفة اثناء اضطراب البحر.

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